Yeni TÃƒÂ¼rkiyeÃ¢â‚¬â„¢ye Veda: Kurak GÃƒÂ¼nler

I.

Emin Alper, ilk filminden beri, politik bir sinema yapÄ±yor, ÅŸÃ¼phesiz lakin Alperâ€™in daha genel, tÃ¼mevararak baÅŸka Ã¼lkelere ve Ã§aÄŸlara uyarlanabilen, tÃ¼mdengeldiÄŸinde Eski TÃ¼rkiyeâ€™yi kapsayan ve birÃ§ok noktada Yeni TÃ¼rkiyeâ€™yle benzeÅŸtiren bir yaklaÅŸÄ±mÄ± vardÄ±. Diâ€™li geÃ§miÅŸ zaman kullanÄ±yorum Ã§Ã¼nkÃ¼ o tavÄ±r deÄŸiÅŸmiÅŸ durumda. Tepenin ardÄ±ndaki hayali dÃ¼ÅŸmanlarla baÅŸlayan, ablukalarla ve imalarla ilerleyen politik yolculuk Kurak GÃ¼nlerâ€™de netleÅŸti; artÄ±k tek bir kÃ¶tÃ¼, hedef, zanlÄ± var: Yeni TÃ¼rk

iye denen garabet ve ona yol aÃ§an iktidar. Kurak GÃ¼nler, baÅŸtan sona bir Yeni TÃ¼rkiye alegorisi. Emin Alper de sinemasÄ± da bu alegorinin dÄ±ÅŸÄ±nda deÄŸil iÃ§inde konumlanÄ±yor, gÃ¶zlemci deÄŸil taraf. DekadansÄ±n hÃ¢kim olduÄŸu, devlet aygÄ±tlarÄ±nÄ±n ve entelijansiyanÄ±n Ã§Ã¶ktÃ¼ÄŸÃ¼ bir dÃ¶nemde, bir yÃ¶netmenin tavrÄ±nÄ± netleÅŸtirmesi meslektaÅŸlarÄ±na da emsal teÅŸkil edecek, onurlu bir duruÅŸ. Alperâ€™in Kurak GÃ¼nlerâ€™de taÅŸraya, Ã¼lkeye, demokrasiye ve muhalefete sÃ¶ylediÄŸi Ã§ok ÅŸey var.

Kurak GÃ¼nler

II.

Ãœlke sinemamÄ±zÄ±n tipik bir formÃ¼lÃ¼ vardÄ±r: TaÅŸraya, dÄ±ÅŸarÄ±dan bir devlet gÃ¶revlisi gelir. AslÄ±nda gelen, devlettir. YeÅŸilÃ§amâ€™da/Eski TÃ¼rkiyeâ€™de dÄ±ÅŸarÄ±dan taÅŸraya gelen devletin bÃ¼rÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼ form ise bir doktorun, kaymakamÄ±n veya Ã¶ÄŸretmenin yÃ¼zÃ¼dÃ¼r. Bu yÃ¼zler, Cumhuriyet modernleÅŸmesinin bir kazanÄ±mÄ± olarak sunulur. KarÅŸÄ±mÄ±zdaki, Ã¶zÃ¼nde, yalÄ±n bir -beyaz- kurtarÄ±cÄ± motifidir. BaÅŸka taÅŸralarÄ±n fakir Ã§ocuklarÄ±, Cumhuriyet modernleÅŸmesi sayesinde aydÄ±nlanmÄ±ÅŸ, sÄ±nÄ±f atlamÄ±ÅŸ ve kendilerine benzeyen Ã§ocuklarÄ± kurtarmak iÃ§in geri dÃ¶nmÃ¼ÅŸtÃ¼râ€¦ Eski TÃ¼rkiyeâ€™nin kurtarÄ±cÄ± tavrÄ± nettir ve her tÃ¼rlÃ¼ eleÅŸtiriden mÃ¼nezzehtir. KÃ¼Ã§Ã¼k bir Ã§ocuÄŸa da taÅŸradaki okuma yazmasÄ± olmayan bir yaÅŸlÄ±ya da ulaÅŸma becerisi sayesinde ideal bir propaganda aracÄ±na dÃ¶nÃ¼ÅŸen sinema ise bu tepeden inmeci yaklaÅŸÄ±mÄ±n bayraktarlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yapmaktadÄ±r. Beyaz kurtarÄ±cÄ± motifinin Yeni TÃ¼rkiye sinemasÄ±nda iÅŸlenme tarzÄ±, Ã¼lkenin ve taÅŸranÄ±n dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼yle beraber radikal bir ÅŸekilde deÄŸiÅŸti. ArtÄ±k taÅŸraya dÄ±ÅŸarÄ±dan devlet gelmez, gelemez Ã§Ã¼nkÃ¼ devlet artÄ±k taÅŸradadÄ±r, taÅŸradÄ±r. Cumhuriyet, AKP dÃ¶neminde ÅŸehirli ve BatÄ±lÄ± kimliÄŸini yitirmiÅŸtir, â€œkasabalÄ±â€ iktidarÄ±, TÃ¼rkiyeâ€™yi devasa bir kasabaya dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼r. YÃ¼z yÄ±llÄ±k maceranÄ±n sonunda, taÅŸrayÄ± deÄŸiÅŸtirmeye Ã§alÄ±ÅŸan devlet, taÅŸra tarafÄ±ndan ele geÃ§irilmiÅŸtirâ€¦ Yeni TÃ¼rkiyeâ€™de, taÅŸraya dÄ±ÅŸarÄ±dan gelen â€œdevlet gÃ¶revlisiâ€ de doÄŸal olarak bir kurtarÄ±cÄ± deÄŸil, kurbandÄ±r. Ekosisteme zarar veren, yok edilmesi veya dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼lmesi gereken bir yaban domuzudur. Bir TÃ¼rkiye alegorisi olan *seÃ§im arefesindeki* YanÄ±klarâ€™a atanan, Eski TÃ¼rkiye elitinin temsilcisi SavcÄ± Emreâ€™yi (SelahattinÂ PaÅŸalÄ±), bir zamanlar Anadoluâ€™da, Ã¼cra bir yerde gÃ¶rev yaparken yaÅŸayacaÄŸÄ± ve ileride masal gibi anlatÄ±lacak bir gece beklemiyordur artÄ±k. Yaban domuzunun saÄŸ kalmak iÃ§in Ã¶nÃ¼nde tek yol vardÄ±r:Â Bir Zamanlar Anadoluâ€™daâ€™nÄ±n Doktor Cemalâ€™i gibi ciÄŸerlere dolan topraÄŸa raÄŸmen dosyayÄ± kapatmak, SavcÄ± Nusret gibi taÅŸra buhranÄ±na karÄ±ÅŸmak ya daÂ Kurak GÃ¼nlerâ€™in yeni devlete kusursuzca uyum saÄŸlayan Hakim Zeynepâ€™i (Selin Yeninci) gibi â€œehlileÅŸtirilmiÅŸâ€ biri olmak.Â Kurak GÃ¼nlerâ€™in Ã§Ä±kÄ±ÅŸ noktasÄ±ysa, SavcÄ± Emre gibi ideallerine sadÄ±k, faÅŸizan devlete boyun eÄŸmeyen kiÅŸilere Ã§izilen istikamete karÅŸÄ± Ã§Ä±kmak.

Kurak GÃ¼nler

III.

YanÄ±klar, seÃ§imi bekliyor ve belli ki, uzun yÄ±llardÄ±r ilÃ§eyi yÃ¶neten Refah ve DÃ¼zen Partisiâ€™nin koltuÄŸu sallantÄ±da. Ä°nsanlar â€œbÄ±kmÄ±ÅŸâ€. Partide de bir tedirginlik hÃ¢kim. YanÄ±klarâ€™Ä± yÃ¶netenlere dairÂ Kurak GÃ¼nlerâ€™in net fikirleri var. SÃ¶ylemleri, eylemleri ve metotlarÄ± Ã§ok tanÄ±dÄ±k, uzun yÄ±llardÄ±r TÃ¼rkiyeâ€™yi yÃ¶neten AKPâ€™nin bir mikro Ã¶rneÄŸi Ã§Ã¼nkÃ¼. GerÃ§ek hayatta yaÅŸadÄ±klarÄ±mÄ±zÄ± gÃ¶rÃ¼yoruz perdede. Refah ve DÃ¼zen Partisi, sistemin bir yÃ¼zÃ¼ amaÂ Kurak GÃ¼nlerâ€™in diÄŸer yÃ¼ze, muhalefete dair sÃ¶yledikleri ve ima ettikleri de Ã§ok ilginÃ§. Ortada â€œgÃ¶rÃ¼nmeyenâ€ bir muhalefet var. HiÃ§ gÃ¶rmÃ¼yoruz, duymuyoruz ama seÃ§imde iddialÄ±lar. SandÄ±kla ilgili hesaplarÄ± kitaplarÄ± var. Muhalefet, eski belediye baÅŸkanÄ±nÄ±n evlatlÄ±ÄŸÄ± Gazeteci Muratâ€™in (Ekin KoÃ§) SavcÄ± Emreâ€™ye anlatmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± Ã¼zere, savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n su davasÄ±na mÃ¼dahalesini veya tecavÃ¼z zanlÄ±larÄ±nÄ± gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±rmasÄ±nÄ± hep sandÄ±k muhasebesiyle alÄ±yor. Hangi eylemin doÄŸru, hangi eylemin yanlÄ±ÅŸ olduÄŸu pek Ã¶nemli deÄŸil, o eylemlerin sandÄ±ÄŸa yansÄ±masÄ±na bakÄ±lÄ±yor sadece. Muhalefeti sÃ¼rekli duyuyoruz ama bir tÃ¼rlÃ¼ gÃ¶remiyoruz. KaygÄ±larÄ±, endiÅŸeleri, parmak hesaplarÄ± var ama kendileri yok. Film boyunca ÅŸu sorulara cevap aradÄ±m: Muhalefet nerede ve temsilcileri, adayÄ± kim? GÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z insanlardan hangileri muhalefete oy veriyor? Gazeteci Murat, evet, muhalif. Pekmezâ€™in babasÄ±, doÄŸru, o da maÄŸdur. ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼ bir kiÅŸi? Yok. Koca kasabada muhalefette gÃ¶rÃ¼nen iki kiÅŸi de â€œÃ¶tekiâ€; biri kasabalÄ± tarafÄ±ndan Ã§ocukken istismar edilmiÅŸ ve cinsel kimliÄŸi yÃ¼zÃ¼nden dÄ±ÅŸlanan bir eÅŸcinsel, diÄŸeri ise kÄ±zÄ± defalarca tecavÃ¼ze uÄŸramÄ±ÅŸ, sosyal ve ekonomik aÃ§Ä±dan â€œdÃ¼ÅŸÃ¼k statÃ¼lÃ¼â€ bir Roman. Ä°kisinin de haklÄ± bir â€œbireyselâ€ mÃ¼cadelesi var fakat kiÅŸisel Ã¶zelliklerinin yanÄ±nda, genele yansÄ±tabilecek kimlikleri de temsil ediyorlar. Muhalefetin en bÃ¼yÃ¼k iki destekÃ§isi (adÄ±nÄ± koyarsak LGBTÄ°+ topluluÄŸu ve KÃ¼rtler) bÃ¼tÃ¼n varlÄ±ÄŸÄ±yla sahadayken -ve bu nedenle iktidarÄ±n hedefindeyken- muhalefetin adayÄ±, taraftarÄ± ve politikasÄ± yok. Hayalet bir muhalefetten ibaret. TÄ±pkÄ± gerÃ§ek hayatta olduÄŸu gibi.Â Kurak GÃ¼nlerâ€™e bakÄ±nca mevcut iktidarÄ± ne kadar gÃ¶rÃ¼yorsak, bir o kadar da muhalefeti â€œgÃ¶remiyoruzâ€.

Kurak GÃ¼nler

IV.

Kurak GÃ¼nlerâ€™i emsallerinden ayÄ±ran en bÃ¼yÃ¼k Ã¶zelliÄŸi, demokrasinin kurumsallaÅŸmÄ±ÅŸ aygÄ±tlarÄ±na karÅŸÄ± bir Ã¶n kabulÃ¼nÃ¼n olmamasÄ±. SandÄ±k ve hukuk, bunlarÄ±n baÅŸÄ±nda geliyor. Film, durduÄŸu noktada hukuk ile adaleti, seÃ§im ile meÅŸruiyeti birbirinden ayÄ±rÄ±yor. KurumlarÄ±n Ã§Ã¶ktÃ¼ÄŸÃ¼, hukuk sisteminin zedelendiÄŸi ve hiÃ§bir denetim mekanizmasÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ± yerde sandÄ±k, sadece bir berat, bir izin. Kurak GÃ¼nlerâ€™in finalinde de gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z Ã¼zere, zorbalÄ±ÄŸÄ±n temel dayanaÄŸÄ±. Her tÃ¼rlÃ¼ mÃ¼cadelenin Ã¶nÃ¼ne set Ã§eken ve sandÄ±ÄŸÄ± iÅŸaret eden muhalefetin, hak mÃ¼cadelesi ile sandÄ±ÄŸÄ±n eÅŸlenmesinden doÄŸan risklere dair almasÄ± gereken notlar var. Bir kararÄ±n kanuni olmasÄ±, onun adil olduÄŸu anlamÄ±na gelmiyor. Hitlerâ€™in de bÃ¼tÃ¼n kararlarÄ± kanuna uygundu ve Hitler de seÃ§imle baÅŸa geldi. Ekstrem Ã¶rneklere gitmeye de gerek yok, bÃ¼tÃ¼n faÅŸizan iktidarlar baÅŸa seÃ§imle gelip hukukla kaldÄ±lar. SandÄ±k ve hukuk sistemi, faÅŸizan iktidarlarÄ±n elindeki en bÃ¼yÃ¼k silah ve her tÃ¼rlÃ¼ muhalefetin ilk gÃ¶revi, hak mÃ¼cadelesini bu iki silahÄ±n menzilinden Ã§Ä±karmak. Bunun iÃ§in de Emre ve Murat gibi, seÃ§im sonuÃ§larÄ±na veya mahkeme kararlarÄ±na bakmaksÄ±zÄ±n, muhatabÄ±nÄ±n karÅŸÄ±sÄ±na dikilmek ve yan yana durmak gerekiyor.

V.

Emin Alper, politik sinemaya giden yolu, Godardâ€™Ä±n, DoÄŸu RÃ¼zgarlarÄ±â€™nda (1970) Glauber Rochaâ€™ya sÃ¶ylettiÄŸi gibi, â€œestetik serÃ¼ven ve felsefi araÅŸtÄ±rma sinemasÄ±ndanâ€ veya ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼ DÃ¼nya sinemasÄ±ndan geÃ§irtmiyor. Alperâ€™inkisi ana yol, sinemanÄ±n kalbinden geÃ§iyor. Kurak GÃ¼nler, bir yandan da ana akÄ±m film. BÃ¼tÃ¼n Yeni TÃ¼rkiye alegorisini, taÅŸraya ve muhalefete dair tespitlerini, hukuk ve sandÄ±k sÃ¶ylemini bir kenara attÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda Kurak GÃ¼nler yine ayakta durabiliyor. Kendisini bÃ¼yÃ¼k film yapan Ã¶zelliÄŸi tam da bu. Alt metinlerine veya politik duruÅŸuna ihtiyacÄ± yok. Safkan bir gerilim filmi. BirkaÃ§ karakter arasÄ±nda mekik dokuyan, temponun hiÃ§ dÃ¼ÅŸmediÄŸi bir cinsel gerilim, bir politik gerilim. SavcÄ± Emreâ€™nin kendini aradÄ±ÄŸÄ±, araÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± bir soruÅŸturma, gizemin hiÃ§ kaybolmadÄ±ÄŸÄ± bir suÃ§ filmi. OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ bir rejisi var; gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ yÃ¶netimi, kurgu, oyunculuk, mÃ¼zik kullanÄ±mÄ± gibi sinemanÄ±n asli unsurlarÄ±nÄ±n her biri kalburÃ¼stÃ¼. Diyalog yazÄ±mÄ±, yerli sinemamÄ±zÄ±n son yÄ±llardaki en iyi Ã¶rneklerinden biri. Kusursuz bir senaryo matematiÄŸi, olay Ã¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ var. Kurak GÃ¼nler iÃ§ine dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z obruÄŸa dair hiÃ§bir ÅŸey sÃ¶ylemeseydi bile iyi film olmaya devam edecekti. Sinema tarihine geÃ§en bÃ¼tÃ¼n bÃ¼yÃ¼k filmler gibi, Ã¶nce â€œfilm olmayÄ±â€ baÅŸarÄ±yor.

VI.

Canavarlarla dÃ¶vÃ¼ÅŸen herkesin unutmamasÄ± gereken bir ÅŸey var: â€œUzun sÃ¼re uÃ§uruma bakarsan, uÃ§urum da sana bakar.â€