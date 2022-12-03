SÃ„Â±cak Kafa: Dinlemeyi Ãƒâ€“Ã„Å¸renmek

Netflixâ€™in uzun zamandÄ±r merakla beklenen yapÄ±mlarÄ±ndan biri olan SÄ±cak Kafa, AfÅŸin Kumâ€™un aynÄ± adlÄ± romanÄ±ndan uyarlanmÄ±ÅŸ bir distopya. Dizinin platformun bugÃ¼ne dek imza attÄ±ÄŸÄ± en iyi yerli iÅŸlerden bir tanesi olduÄŸunu rahatlÄ±kla sÃ¶yleyebiliriz. Elbette Netflix ya da dijital platformlar sÃ¶z konusu olduÄŸunda â€œiyiâ€ derken ne kastettiÄŸimizi biraz aÃ§mak gerekiyor – biraz da yapÄ±mlarÄ± Ã¼retim ve yayÄ±n baÄŸlamlarÄ± iÃ§erisinde deÄŸerlendirmek. SÄ±cak Kafa, yine Netflix TÃ¼rkiyeimzalÄ± Hakan: MuhafÄ±z, Atiye ve Pera Palasâ€™ta Bir Gece YarÄ±sÄ± gibi yapÄ±mlara benzer bir tÃ¼r denemesi. Ancak bu yapÄ±mlardaki fantastik eÄŸilimden farklÄ± olarak SÄ±cak Kafa distopik bir bilim kurgu, hatta bazÄ± yanlarÄ±yla siberpunk. Ana kahramanÄ±mÄ±z Muratâ€™Ä±n deyiÅŸiyle â€œkonuÅŸarak bulaÅŸan bir deliliÄŸinâ€ ya da â€œsemantik bir salgÄ±nâ€Ä±n penÃ§esinde bir Ä°stanbulâ€™da geÃ§iyor dizi. Bir virÃ¼se yakalanan ve abuklamaya (yani abuk sabuk konuÅŸmaya) baÅŸlayan insanlarÄ±n ÅŸehirdeki karantina bÃ¶lgelerine hapsedildiÄŸi, kalanlarÄ±n ise farklÄ± politik odaklarÄ±n belirlediÄŸi gÃ¼venli ve gÃ¼vensiz bÃ¶lgelere daÄŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir dÃ¼nya kuruyor SÄ±cak Kafa. Diziyi iyi yapan unsurlarÄ±n baÅŸÄ±nda, bu distopik dÃ¼nyayÄ± tÃ¼m detaylarÄ±yla hayal edebilmiÅŸ olmasÄ± ve bunu seyirciye tÃ¼m sahiciliÄŸiyle aktarabilmesi geliyor.

Dizinin ana kahramanÄ±, bir ÅŸekilde virÃ¼se baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k geliÅŸtirmiÅŸ olan dilbilimci Murat SiyavuÅŸ. SÄ±cak Kafa ismi ise Muratâ€™Ä±n baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sisteminin virÃ¼se verdiÄŸi tepkiden geliyor. VirÃ¼se maruz kaldÄ±ÄŸÄ±nda kafa bÃ¶lgesi bedeninden ayrÄ± olarak Ä±sÄ±nÄ±yor, ateÅŸi Ã§Ä±kÄ±yor. Kelimenin tam anlamÄ±yla bir â€˜zoraki kahramanâ€™ olan Murat, dÃ¼nya Ã¼zerinde hastalÄ±ÄŸa baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ± olan tek insan olmasÄ±na raÄŸmen insanlÄ±ÄŸa umut Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ± olmak, dÃ¼nyayÄ± kurtartmak ya da kahraman olmak istemiyor. Ä°lk iki bÃ¶lÃ¼m boyunca Ã¶zellikle Muratâ€™Ä±n dÃ¼nyasÄ±nda – Ã§oÄŸunlukla da iÃ§ dÃ¼nyasÄ±nda – ilerlerken, hikÃ¢ye ilerledikÃ§e pek Ã§ok yan karakterle tanÄ±ÅŸÄ±yoruz. Bu karakterler bÃ¶lÃ¼mler ilerledikÃ§e senaryoda en az Murat kadar yer kaplamaya baÅŸlÄ±yor. Karakter akslarÄ±nÄ±n bu ÅŸekilde farklÄ±laÅŸmasÄ± ve aralarÄ±nda fark edilir bir hiyerarÅŸi olmamasÄ±, bir yandan bu zoraki kahraman anlatÄ±sÄ±nÄ± da desteklemiÅŸ oluyor. Muratâ€™Ä±n harekete geÃ§mesini saÄŸlayan ikinci ana karakterimiz Åžuleâ€™nin de sÃ¶ylediÄŸi gibi, bazÄ± ÅŸeyler Muratâ€™tan, onun hikÃ¢yesi, duygularÄ± ve fikirlerinden daha bÃ¼yÃ¼k bu dÃ¼nyada. Bu nedenle de aslÄ±nda karakterler titizlikle tasarlanmÄ±ÅŸ olan bu kÄ±yamet sonrasÄ± dÃ¼nyanÄ±n organik birer parÃ§asÄ±. Kendilerine ait bir gerÃ§eklikleri elbette var, ancak arka plandaki dÃ¼nyayla olabildiÄŸince iÃ§ iÃ§e geÃ§miÅŸ durumdalar. Krizin ortasÄ±nda kendine yeni bir normal yaratmÄ±ÅŸ olan bu dÃ¼nyada bireysel Ã§atÄ±ÅŸmalara ve iÃ§ buhranlara Ã§ok da yer yok.

Muratâ€™Ä±n hayata karÅŸÄ± isteksizliÄŸi ve umutsuzluÄŸu, yasÄ±nÄ± tuttuÄŸu bir kayÄ±pla ve geÃ§miÅŸle aÃ§Ä±klanÄ±yor zaman zaman. Ancak dizi, Åžule karakteriyle bu klasik kahraman hikÃ¢yesini dengeliyor. Benzer bir geÃ§miÅŸin yasÄ±nÄ± tutan Åžule, adeta Muratâ€™Ä±n panzehri. Ä°lk olarak Muratâ€™Ä±n bir fantezisi, â€œbetondan sÄ±yrÄ±lan bir kardelenâ€, bir umut Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ± olarak tanÄ±tÄ±lan Åžule gitgide olabildiÄŸine gerÃ§ek bir karaktere dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼yor. KaybÄ±n ve yasÄ±n her zaman hareketsizliÄŸe ve iÃ§e kapanmaya deÄŸil, bazen de politik bir mÃ¼cadeleye ve adalet arayÄ±ÅŸÄ±na dÃ¶nÃ¼ÅŸebileceÄŸinin kanÄ±tÄ± bir nevi Åžule. Ã–te yandan, panzehir oluÅŸu Muratâ€™Ä± â€œiyileÅŸtirmesindenâ€ deÄŸil. Tam tersine onu daha bile hasta ediyor belki. KahramanÄ±mÄ±zÄ±n kendine layÄ±k gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ kurtuluÅŸa ulaÅŸmasÄ±nÄ± engelliyor, â€œsenden, bizden daha bÃ¼yÃ¼k ÅŸeyler varâ€ diyerek onu harekete geÃ§iriyor. DolayÄ±sÄ±yla panzehir oluÅŸu biraz anlatÄ±sal bir denge saÄŸlayÄ±ÅŸÄ±ndan. FaÅŸist bir â€œolaÄŸanÃ¼stÃ¼ hÃ¢lâ€ kurumu olan SalgÄ±nla MÃ¼cadele Kurumuâ€™nun (SMK) hÃ¼kÃ¼m sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ gÃ¼venli bÃ¶lgeye sÄ±ÄŸÄ±narak gÃ¶rÃ¼nmez olmayÄ± seÃ§miÅŸ Murat ile bu yasanÄ±n geÃ§ersiz olduÄŸu, tehlikeli fakat Ã¶zgÃ¼r 6. BÃ¶lgeâ€™den Åžule karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geliyor. AralarÄ±ndaki aÅŸk ise yasÄ±n, dayanÄ±ÅŸmanÄ±n ve Ã§atÄ±ÅŸmanÄ±n filizlendirdiÄŸi bir â€œkardelenâ€ olarak ortaya Ã§Ä±kÄ±yor ancak.

Åžehir, Kelimeler ve Anlam

Dizinin salgÄ±n sonrasÄ± dÃ¼nyayÄ± inÅŸa ederken baÅŸarÄ±yla icra ettiÄŸi ÅŸeylerden bir tanesi, Ä°stanbulâ€™u ve genel olarak ÅŸehri kullanma ÅŸekli. Åžehrin Ã¼zerine sadece birtakÄ±m Ã¶zel efektlerin atÄ±lÄ±p, renk filtresiyle distopik hale getirildiÄŸi bir tasarÄ±m yok karÅŸÄ±mÄ±zda. GÃ¼venli bÃ¶lgenin Sovyet mimarisini andÄ±ran toplu konutlarÄ±ndan, karantina bÃ¶lgesindeki abuklara ayrÄ±lmÄ±ÅŸ â€œmÃ¼lteci Ã§adÄ±rlarÄ±naâ€; bir yandan tamamen bu dÃ¼nyadan yola Ã§Ä±kan, bir yandan ise onu distopik bir gÃ¶zle yeniden hayal eden bir ÅŸehir tasarÄ±mÄ± var SÄ±cak Kafaâ€™nÄ±n. Dizinin yaratÄ±cÄ±sÄ± Mert Baykal, Ã¶zellikle SMKâ€™nÄ±n hÃ¼kÃ¼m sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ bÃ¶lgelerde â€œsoÄŸuk, mesafeli ve beton bir dÃ¼nyaâ€ yaratmak istediÄŸini sÃ¶ylÃ¼yor. AltÄ±ncÄ± BÃ¶lge ise, SMKâ€™nÄ±n faÅŸist politikalarÄ±na karÅŸÄ± Ã§Ä±kan ve salgÄ±na bir tedavi arayan direniÅŸ organizasyonu ArtÄ± Birâ€™in karargahÄ±nÄ±n da yer aldÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lge. Buluntu materyallerle kurulmuÅŸ, her tarafÄ±ndan â€œyaÅŸanmÄ±ÅŸlÄ±kâ€ akan bu karargÃ¢h, SMKâ€™nÄ±n soÄŸuk ve steril dÃ¼nyasÄ±nÄ±n tam karÅŸÄ±tÄ±. Åžehrin ara bÃ¶lgeleri, Ã¶zellikle de AltÄ±ncÄ± BÃ¶lgeâ€™nin tehlikeli sularÄ±na girdiÄŸimiz Aksaray Oteli gibi mekÃ¢nlar ise yine distopik dÃ¼nyanÄ±n gerÃ§ekliÄŸi adÄ±na baÅŸarÄ±yla tasarlanmÄ±ÅŸ. Bu kÄ±yamet sonrasÄ± dÃ¼nyanÄ±n kendine yarattÄ±ÄŸÄ± normal sadece baskÄ± ve direniÅŸten ibaret deÄŸil. Ã‡Ä±kÄ±ÅŸ yolunu bir tÃ¼r hedonizmde bulanlarÄ±n kendilerine yarattÄ±klarÄ± zevk ve ÅŸatafat dÃ¼nyasÄ±na da yer aÃ§Ä±yor SÄ±cak Kafa, yeraltÄ±nda olsa da. Sevdiklerini salgÄ±na yitirmiÅŸ, kayÄ±p ve yas hisleriyle boÄŸuÅŸan, dÃ¼nyasÄ± tepetaklak olan bir insanlÄ±ÄŸÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ ve kaÃ§Ä±ÅŸÄ± nerede bulduÄŸuna ya da bulmasÄ± gerektiÄŸine dair bir yargÄ±sÄ± yok.

Ã–te yandan, her distopyada olduÄŸu gibi, SÄ±cak Kafaâ€™ya da bir gelecekten Ã§ok bir geÃ§miÅŸ hissi hÃ¢kim. Dijital teknoloji rafa kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ – en azÄ±ndan gÃ¼nlÃ¼k hayatta. Analog bir dÃ¼nyadayÄ±z, salgÄ±nÄ±n â€œmaskeleriâ€ ise bÃ¼yÃ¼k, ses geÃ§irmez kulaklÄ±klar. Ancak bu analog dÃ¼nyanÄ±n salt nostaljiye dayanmamasÄ±, bu zamanda geriye gidiÅŸin hikÃ¢ye iÃ§erisinde bir iÅŸlevi olmasÄ± Ã¶nemli. Ã‡ok fazla riskli ses yayabileceÄŸi gerekÃ§esiyle dijital teknoloji ve internet artÄ±k birer tehlikeye dÃ¶nÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸ durumda bu dÃ¼nyada. DolayÄ±sÄ±yla SÄ±cak Kafa, birbirleriyle Ã§ok hÄ±zlÄ± ve sÃ¼rekli olarak iletiÅŸim kurmaya alÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ, belki bÃ¶yle bir dÃ¼nyanÄ±n iÃ§ine doÄŸmuÅŸ insanlarÄ±n dinlemeyi ve duymayÄ± yeniden Ã¶ÄŸreniÅŸlerinin hikÃ¢yesi bir yandan da. Baykal, Ã¶zellikle â€œabuklamaâ€ eyleminin felsefesi Ã¼zerine Ã§ok dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼klerini, her bir karakterin abuklayÄ±ÅŸÄ±nÄ± ayrÄ± ayrÄ± tasarladÄ±klarÄ±nÄ±, hatta oyunculara 2,5 aylÄ±k bir â€œabuklamaâ€ eÄŸitimi aldÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶ylÃ¼yor. Abuklama eylemi, birbirine Ã§aÄŸrÄ±ÅŸÄ±msal olarak baÄŸlÄ± olmayan ve fonetik olarak benzemeyen kelimelerin bir araya geliÅŸiyle gerÃ§ekleÅŸiyor. BilinÃ§ ya da bilinÃ§dÄ±ÅŸÄ± herhangi bir anlamÄ±n – en azÄ±ndan gÃ¶rÃ¼nÃ¼rde – olmadÄ±ÄŸÄ± bir konuÅŸma biÃ§imi bu. Dizi bize birkaÃ§ defa ÅŸu soruyu soruyor: Peki ya bir ÅŸiiri abuklamadan ayÄ±ran nedir? Ya da bir ÅŸarkÄ±yÄ±?

SÄ±cak Kafaâ€™nÄ±n hayal ettiÄŸi bu â€œsemantik salgÄ±nÄ±nâ€, bilimkurgu sinemasÄ±nda gÃ¶rmeye alÄ±ÅŸkÄ±n olduÄŸumuz salgÄ±n temsillerinden bir farkÄ± var: VirÃ¼se yakalananlar ne Ã¶lÃ¼yorlar ne de Ã¶ldÃ¼rÃ¼yorlar. BulaÅŸÄ±cÄ±lar, ancak tam olarak tehlikeli deÄŸiller. SMKâ€™nÄ±n kendi otoriter uygulamalarÄ±nÄ± meÅŸrulaÅŸtÄ±rmak amacÄ±yla birer politik silaha dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ salgÄ±nÄ±n ne olduÄŸu belli ki tam olarak keÅŸfedilmemiÅŸ. Dizinin cevaplamadÄ±ÄŸÄ± sorulardan bir tanesi, abuklamanÄ±n ne olduÄŸu. Bu sorunun cevabÄ± belki de bilim kurgunun, Ã¶zellikle de siberpunkâ€™Ä±n sormayÄ± Ã§ok sevdiÄŸi bir diÄŸer soruyla aynÄ±: Ä°nsanÄ± insan yapan ÅŸey nedir? Ve bu elinden alÄ±nÄ±rsa ne olur? Ancak SÄ±cak Kafaâ€™nÄ±n yine ucunu aÃ§Ä±k bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± sorulardan bir tanesi de tam olarak bu soruyla ilgili: Abuklayanlar gerÃ§ekten de artÄ±k insan deÄŸiller mi? SÃ¶yledikleri ÅŸeyler anlamsÄ±z mÄ±, yoksa bize bir ÅŸeyler sÃ¶ylÃ¼yorlar ve biz mi anlayamÄ±yoruz? HikÃ¢yenin Murat Ã¼zerinden kurduÄŸu â€œumut Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±â€ hikÃ¢yesini basit bir ÅŸekilde geÃ§iÅŸtirmemesi; umudu ilaÃ§ta ya da hÄ±zlÄ± bir tedavide deÄŸil, tam da hastalÄ±ÄŸÄ±, hastalarÄ± ve virÃ¼sÃ¼ anlamakta – duymakta, dinlemekte – bulmasÄ± son derece anlamlÄ±. Temelindeki politik Ã§atÄ±ÅŸmayÄ± Ã§Ã¶zÃ¼mleme telaÅŸÄ±yla zaman zaman kÄ±sayollara sapsa da hem yarattÄ±ÄŸÄ± dÃ¼nya, hem karakterleri iÃ§in ayrÄ± ayrÄ± Ã¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ hikÃ¢yeler, hem de salgÄ±nÄ±n penÃ§esindeki bir dÃ¼nyaya ait o yas ve kayÄ±p duygusunu tÃ¼m sahiciliÄŸiyle ifade ediÅŸiyle, televizyon tarihimizde yer edecek bir distopya SÄ±cak Kafa.